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Новости. Экономика
09:45, 08 Ноября 2018
фото: economy.karelia.ru

В петрозаводском филиале банка "Возрождение" открыт Центр оказания услуг для малого бизнеса

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Первый в Карелии Центр оказания услуг "Мой бизнес" для малого бизнеса открылся в офисе Петрозаводского филиала банка "Возрождение".

Теперь предприниматели смогут получить на одной площадке финансовые, государственные и муниципальные услуги. Проект реализован Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) Республики Карелия совместно с банком "Возрождение".

При обращении в центр "Мой бизнес" любой предприниматель или человек, планирующий открыть свое дело, может получить консультацию по всем интересующим вопросам, подать документы, а также получить весь спектр услуг и сервисов, связанных с началом и ведением бизнеса. Кроме того, здесь можно получить услуги иных организаций, в том числе организаций, оказывающих поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, удостоверяющих центров.

В торжественной церемонии открытия приняли участие член Правительства Республики Карелия – заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по вопросам экономики Дмитрий Родионов, директор МФЦ Республики Карелия Марина Кувшинова и управляющий петрозаводским филиалом банка "Возрождение" Ирина Серкова, а также представители средств массовой информации и клиенты Банка.

"Наш банк давно и активно поддерживает малый и средний бизнес: мы работаем со всеми формами государственной поддержки и предлагаем самый широкий спектр услуг. Среди них – кредиты на любые цели, обеспечительные инструменты, корпоративные карты и эквайринг и даже услуги собственной инкассации. Закономерно, что первый в Карелии Центр в помощь МСБ открылся именно в наших стенах", – отметила Ирина Серкова. – Благодаря сотрудничеству с МФЦ предприниматели смогут решить свои вопросы в режиме "одного окна"".

Совместный проект банка "Возрождение" и МФЦ реализуется с начала 2017 года. На сегодняшний день окна МФЦ открыты в Воронежском филиале в отделениях банка в Московской области — в городах Балашиха, Железнодорожный, Наро-Фоминск, Воскресенск, Мытищи и Раменское.

Новый Центр оказания услуг для малого бизнеса в офисе Банка открыт по адресу:

г. Петрозаводск, ул. Андропова, д. 15, а/я 29.

График работы Центра:
Пн – пт 9:00–17:00
Сб 10:00–15:00

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
xxxxxxx
2018-11-07 16:25:39
Родионов ( на открытии ) ? Что с Чепиком , не видно его , ? Затравили приставы ? Или сбежал уже ?
Гость
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