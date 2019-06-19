В ПФР по Карелии рассказали о получении повышенной пенсии родителями учащихся

В Пенсионном фонде рассказали, в каком случае родители учеников и студентов смогут претендовать на повышенную пенсию.

Граждане, получающие страховую пенсию по старости или по инвалидности, имеют право на повышение фиксированной выплаты к пенсии в случае, если у них на иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи, к примеру, школьники или студенты, сообщают в карельском отделении ПФР.

Сообщается, что повышение устанавливается в размере равной одной третьей суммы от фиксированной выплаты (в 2019 году это 1778,1 рублей) на каждого нетрудоспособного члена семьи, но не более чем на трех нетрудоспособных членов семьи.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".