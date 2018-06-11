Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
14:16, 11 Июня 2018

В Питкяранте в шоке от решения властей закрыть родильное отделение

По теме

Ввоз алкогольной продукции в Финляндию рухнул в течение года до небывалого уровня
11.06.18 15:35
Ургант прокомментировал информацию о получении гражданства Израиля
11.06.18 14:46
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЭТОЙ НЕДЕЛИ: Бунт в Питкяранте, в ожидании премьер-министра, массовые вырубки в Петрозаводске
11.06.18 14:00
Все новости
Загрузка...

Жители небольшого карельского города на Ладоге в шоке: закрываются сразу два важных учреждения – медицинское и образовательное.

При этом власти называют провокаторами желающих отстоять социальные объекты. О том, что "оптимизация" семимильными шагами наступает на Питкярантский район, региональные СМИ активно заговорили на прошлой неделе. От жителей Питкяранты стало известно, что с 1 июля в Питкярантской больнице закрывается родильное отделение и сократятся услуги по оказанию других видов медицинской помощи.

Активисты написали петицию против закрытия.

Подробнее читайте здесь.

По теме

Ввоз алкогольной продукции в Финляндию рухнул в течение года до небывалого уровня
11.06.18 15:35
Ургант прокомментировал информацию о получении гражданства Израиля
11.06.18 14:46
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЭТОЙ НЕДЕЛИ: Бунт в Питкяранте, в ожидании премьер-министра, массовые вырубки в Петрозаводске
11.06.18 14:00
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
olonets
2018-06-11 16:33:25

Zim.....+1000
Беня
2018-06-11 14:51:22
Не скажу я вам, шо я марксист, но на это у меня только фраза имеется в качестве соображений "вот оно, друзья мои, высококультурное и благообразное РЫЛО канибализма капитализма прохрюкало нам, кто мы есть в этой жизни"
Zim
2018-06-11 15:57:34
Беня, а где Вы увидели капитализм? Вы случайно бандитиизм не путаете с капитализмом?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.06.2018, 12:55
Снег возвращается в Карелию
05.06.2018, 19:40
ФОТО: Бывшая жена Аршавина разочаровала поклонников
04.06.2018, 14:07
Питкяранта закрывается
05.06.2018, 14:41
Пенсионерка из Карелии приехала на море, но там ее никто не ждал
09.06.2018, 12:17
Под Петрозаводском на женщину напала змея
08.06.2018, 11:28
Медведев приедет в Карелию в конце июня

Аналитика

08.06.2018 12:43
Капитал
В Карелии вступают в силу новые штрафные санкции
С 9 июня в Карелии вступают в силу поправки к региональному закону об административных правонарушениях в сфере благоустройства.
"Отправляем детей в школу и боимся - вернутся они или нет"
08.06.2018 09:51
"Это – игра в договорняк" 1
07.06.2018 12:08
Шандалович: "Единая Россия" выдвинет на выборы сильную команду народных кандидатов" 8
04.06.2018 16:02
Питкяранта закрывается 6
04.06.2018 14:07
Вся аналитика

Чтиво

08.06.2018 09:59
Личное мнение
Город, в котором я родился, убивают 6
Режиссер Олег Липовецкий о том, как чиновники обрекают на вымирание Питкяранту.
Сколько стоит сборная России?
06.06.2018 14:19
Сомневаться нельзя верить. Расставьте акценты правильно!
05.06.2018 10:00
Радость до небес 1
01.06.2018 15:07
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым
09.06.2018 14:45
все фото и видео

Опрос

Где вы проведете отпуск этим летом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»