В Питкяранте в шоке от решения властей закрыть родильное отделение

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Жители небольшого карельского города на Ладоге в шоке: закрываются сразу два важных учреждения – медицинское и образовательное.
При этом власти называют провокаторами желающих отстоять социальные объекты. О том, что "оптимизация" семимильными шагами наступает на Питкярантский район, региональные СМИ активно заговорили на прошлой неделе. От жителей Питкяранты стало известно, что с 1 июля в Питкярантской больнице закрывается родильное отделение и сократятся услуги по оказанию других видов медицинской помощи.
Активисты написали петицию против закрытия.
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