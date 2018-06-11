В Питкяранте в шоке от решения властей закрыть родильное отделение

Жители небольшого карельского города на Ладоге в шоке: закрываются сразу два важных учреждения – медицинское и образовательное.

При этом власти называют провокаторами желающих отстоять социальные объекты. О том, что "оптимизация" семимильными шагами наступает на Питкярантский район, региональные СМИ активно заговорили на прошлой неделе. От жителей Питкяранты стало известно, что с 1 июля в Питкярантской больнице закрывается родильное отделение и сократятся услуги по оказанию других видов медицинской помощи.

Активисты написали петицию против закрытия.

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