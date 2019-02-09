В Питкярантском районе после жалоб жителей охотники добыли двух волков

В Питкярантском районе Карелии охотники отчитались о добыче двух волков.

В Питкярантском районе местные жители жалуются на засилье волков. В популярной городской группе "Нетипичная Питкяранта" рассказывается об участившихся случаях нападения волков на собак.

"Не могу сказать, с чем это связано: с увеличением их численности или с тем, что плохо организуется отлов волков, но эти хищники перестали бояться человека. В Мийнала съедено уже достаточное количество собак за небольшой промежуток времени. Жителям посёлка уже приходится огораживать свои участки флажками".

"Это происходит ежегодно. Волки на глазах людей уносят собак прямо с придомовых территорий. Их видят во дворах частных домов в поселках, видят на дорогах водители предприятий района, работающие в ночное время. О данных случаях неоднократно уведомлялся охотничий инспектор, однако его работы в данном направлении не видно и не слышно. Охотники не привлекаются к отстрелу волков. Их отстрел массово не организуется".

После многочисленных жалоб охотники сообщили, что как минимум два волка были уничтожены в последнее время.