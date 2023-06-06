В Питкярантском районе продолжилась подготовка к торжествам в честь Дня Республики Карелия

На благоустройство района к торжествам, которые пройдут в конце августа, только в Питкяранте будет потрачено около 25 миллионов рублей — работы идут по графику.

Как сообщили в правительстве республики, Питкярантский район продолжает активно готовиться к 103-летию Республики Карелия. Торжества пройдут в северном Приладожье 26 августа.

По поручению главы Карелии Артура Парфенчикова благоустраиваются общественные пространства, идет ремонт дорог. Часть работ был выполнен уже в прошлом году. В Питкяранте подрядчики отремонтировали улицу Гоголя, обновили центральную площадь, оборудовали парковку в Заводском сквере на месте снесённого аварийного жилья. Восстановили дорожное покрытие в поселке Салми на пересечении улиц Садовой и Свирских Дивизий, в поселке Импилахти и деревне Хийденсельга. В деревне Рауталахти оборудовали уличное освещение.

«Работы по подготовке к празднованию Дня республики мы ведём уже второй год. В прошлом году мы заменили асфальтобетонное покрытие на улице Гоголя, уличные фонари на центральной площади и приступили к благоустройству территории, примыкающей к памятнику В. И. Ленину. Кроме того в текущем году мы завершаем ремонт улицы Пушкина, — рассказал заместитель главы Администрации Питкярансткого муниципального района по ЖКХ Максим Романов. — Работы на объектах контролируем практически ежедневно — проверяем и ход ремонтов, и сопутствующую документацию — подрядчики идут в графике. Общий объем финансирования мероприятий только в Питкяранте составил около 25 млн рублей. Также было предусмотрено финансирование работ по благоустройству в сельских поселениях. Приемку объектов будем осуществлять на протяжении июня».

Как отметили в администрации района, напротив памятника Владимиру Ильичу вдоль улиц Ленина и Гоголя уже оборудовали тротуары. Их замостили плиткой. Причём тротуар вдоль улицы Ленина на этом участке организовали с нуля: ранее на его месте проходила проезжая часть — нашлось здесь место и для газона. Его обустроят вдоль тротуаров в ближайшее время. Территория же вокруг памятника станет пешеходной зоной. Кроме того, в центре города высадили шаровидные ивы, которые добавят зелени общественным пространствам.

А правительстве напомнили, что День республики в Карелии отмечается 8 июня — официальные мероприятия пройдут в четверг в Петрозаводске., а массовые торжества примет 26 августа Питкярантский район. Запланированы концертная программа, выставка и фестиваль национальных культур «Многоликая Карелия», ярмарка ремесел народного прикладного творчества «Город мастеров», соревнования по народной игре кююккя, по футболу и многое другое.