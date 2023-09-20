В пятницу, 22 сентября, в Петрозаводске будут ловить водителей подшофе

В пятницу в Петрозаводске пройдут массовые проверки водителей.
В Петрозаводске в пятницу, 22 сентября, пройдут массовые проверки водителей, сообщили в Госавтоинспекции.
Профилактическое мероприятие «Контроль трезвости» пройдет в целях предупреждения происшествий с участием нетрезвых водителей.
«Нетрезвое вождение является крайне опасным нарушением, многократно увеличивает риск возникновения ДТП, которые часто заканчиваются непоправимыми последствиями», - напомнили в ГИБДД.
Во время рейдов госавтоинспекторы используют персональные видеорегистраторы. Материалы аудио- и видеозаписей суд может использовать в качестве доказательств по делу об административном правонарушении.
Горожан просят сообщать о нетрезвых водителях в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44.
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