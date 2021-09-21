В пятницу в Карелию придут дожди

При этом станет теплее, рассказали о погоде на 24 сентября в карельском Гидрометцентре.

Облачно с прояснениями будет в Петрозаводске. Пройдет небольшой дождь. Ветер ожидается юго-восточный, восточный умеренный.

Температура воздуха ночью будет составлять +5, +7°С, днем поднимется до +9, +11°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем мало меняться.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдет небольшой, днем местами умеренный дождь.

Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью будет колебаться от +2 до +7°С, днем составит +7, +12°С.