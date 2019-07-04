В пятницу в Петрозаводске без осадков

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О погоде на 5 июля рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, в пятницу в Петрозаводске будет переменная облачность. Без осадков.
Ветер западный, юго-западный слабый.
Ночью столбик термометра остановится на отметке +10, +12 градусов. Днем воздух прогреется до +19, +21.
В Карелии также будет переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди.
Ветер переменных направлений слабый, при грозах местами порывистый.
Ночью температура воздуха составит +8, +13 градусов. Днем потеплеет до +17, +20, на севере будет +13, +18 градусов.
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