В пятницу в Петрозаводске без осадков

О погоде на 5 июля рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в пятницу в Петрозаводске будет переменная облачность. Без осадков.

Ветер западный, юго-западный слабый.

Ночью столбик термометра остановится на отметке +10, +12 градусов. Днем воздух прогреется до +19, +21.

В Карелии также будет переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди.

Ветер переменных направлений слабый, при грозах местами порывистый.

Ночью температура воздуха составит +8, +13 градусов. Днем потеплеет до +17, +20, на севере будет +13, +18 градусов.