В пятницу в Петрозаводске вновь потеплеет

О погоде на 8 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра Карелии.

В Петрозаводске 8 февраля будет облачная с прояснениями погода. Выпадет небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, южный умеренный.

Температура ночью составит -5, -7 градусов, днем потеплеет до 0.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода.

Ожидается небольшой, местами умеренный снег. Во второй половине дня возможна метель. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, южный умеренный, днем местами порывистый.

Ночная температура -4, -9 градусов, по северным районам похолодает до -19.

Днем будет 0, -5 градусов, на севере до -9.