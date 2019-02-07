В пятницу в Петрозаводске вновь потеплеет

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О погоде на 8 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра Карелии.
В Петрозаводске 8 февраля будет облачная с прояснениями погода. Выпадет небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный, южный умеренный.
Температура ночью составит -5, -7 градусов, днем потеплеет до 0.
В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода.
Ожидается небольшой, местами умеренный снег. Во второй половине дня возможна метель. На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный, южный умеренный, днем местами порывистый.
Ночная температура -4, -9 градусов, по северным районам похолодает до -19.
Днем будет 0, -5 градусов, на севере до -9.
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