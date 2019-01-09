В ПКФ СЛОВО специальные условия на автомобили LADA 2018 модельного года

Поспеши, в ПКФ СЛОВО максимально выгодные условия на автомобили 2018 года выпуска.

Так, например, выгода на новую LADA Granta 2018 года выпуска составит до 40000 рублей, а на автомобили семейства Vesta (Vesta седан, Vesta Cross и Vesta SW) – до 70000 рублей.

Действие программы "Специальные условия на автомобили LADA 2018 модельного года" распространяется в период с 01.01.2019 по 31.01.2019.

Акция совмещается с программой LADA Finance, распространяющейся на автомобили 2018 года выпуска. Успейте приобрести автомобиль с максимальной выгодой у официального дилера LADA ПКФ СЛОВО на Лососинском шоссе, 39. Телефон 8 (8142) 44-44-13.

Подробнее - на сайте официального дилера LADA ПКФ СЛОВО.

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