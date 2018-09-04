В подъезде дома на Комсомольском произошел конфликт, пострадала девушка

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В подъезде жилого дома в Петрозаводске произошел конфликт с участием мужчины, который повел себя неадекватно. Пострадала 28-летняя девушка.
Инцидент случился в субботу вечером, рассказали в региональном управлении Росгвардии.
"Наряд вневедомственной охраны получил информацию от дежурной части УМВД России по Петрозаводску: в подъезде жилого дома мужчина ведёт себя агрессивно, всполошил криком весь подъезд и нападает на людей", - рассказали в ведомстве.
33-летнего мужчину задержали прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны.
"Есть в данном происшествии пострадавшие – 28-летняя девушка, которой нарушитель нанёс телесные повреждения. Она подала заявление в полицию", - отметили в управлении.
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