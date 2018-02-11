В Подмосковье разбился самолет компании, которая собиралась прийти в Карелию

Пассажирский самолет "Саратовских авиалиний" потерпел крушение после вылета из "Домодедово" в Орск.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Предположительно, самолет разбился в районе деревни Аргуново. Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было", - сказал источник.

Ан-148 пропал с экранов радаров после вылета из Москвы в Орск. Связь с экипажем установить не удалось. На борту находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Очевидцы сообщили в экстренные службы о падении самолета в Раменском районе Подмосковья.

АО "Саратовские авиалинии" создано в мае 1994 года, выполняет перевозки внутри России и международные чартерные рейсы. Парк авиакомпании включает пять самолетов Ан-148-100, семь Як-42 и два Embraer-190.