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Новости. Происшествия
15:33, 11 Февраля 2018

В Подмосковье разбился самолет компании, которая собиралась прийти в Карелию

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Пассажирский самолет "Саратовских авиалиний" потерпел крушение после вылета из "Домодедово" в Орск.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Предположительно, самолет разбился в районе деревни Аргуново. Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было", - сказал источник.

Ан-148 пропал с экранов радаров после вылета из Москвы в Орск. Связь с экипажем установить не удалось. На борту находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Очевидцы сообщили в экстренные службы о падении самолета в Раменском районе Подмосковья.

АО "Саратовские авиалинии" создано в мае 1994 года, выполняет перевозки внутри России и международные чартерные рейсы. Парк авиакомпании включает пять самолетов Ан-148-100, семь Як-42 и два Embraer-190.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Лёня
2018-02-11 15:47:24
Очень жалко людей.....,но почему-то не верится что это последняя авиакатастрофа в этом году....
Сегодня по телеку рассказали и показали что творится с перевозками междугородними на частных автобусах,где за этот месяц погибли десятки людей,но тот бардак ,который творится в этой области ,он не единичен....порой и авиакатастрофы очень "зависят" просто от людей и их ответственностью перед пассажирами...
Саныч
2018-02-11 17:26:02
Лёня, обязательно мониторьте телевизор тчк ждем от тебя новостей тчк.
Гость
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