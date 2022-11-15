В поездах пассажирам верхних полок официально разрешили есть на нижних

Пассажиры верхних полок получат законное право садиться на нижние для приема пищи.

Пассажиры поездов, купившие в вагоне места на верхних полках, получат законное право садиться на нижние места для приема пищи, пишет«РИА Новости».



Изменения вступают в силу с 1 сентября 2023 года.



Согласно приказу российского министерства транспорта, завтракать пассажиры верхних полок смогут в течение получаса в промежутке между 07.00 и 10.00.



Обедать — не более часа между 12.00 и 15.00. Ужинать — в течение 30 минут между 19.00 и 21.00.



