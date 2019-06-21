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Новости. Общество
21:30, 21 Июня 2019
фото: Кадр из клипа "Стеснение пропало"

В погоне за популярностью Киркоров примерил роль гинеколога

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Филипп Киркоров анонсировал выход нового клипа "Стеснение пропало".

Ролик выйдет в понедельник, 24 июня, сообщает "Узнай все".

В Instagram артиста появился короткий тизер-трейлер, из которого становится ясно, что в новом клипе Филипп появится в образе эксцентричного гинеколога. "Принимать роды будем вместе! Готовы?", – поинтересовался Киркоров у подписчиков.

Очевидно, что Филипп понимает, какую реакцию может вызвать его музыкальное видео у неподготовленного зрителя, потому что предупредил – контент строго 18+. "Если вы не хотите продолжать просмотр, обязательно напишите хейтерский комментарий под этим постом", – съязвил он.

Предвкушает острую реакцию на клип и приятель Киркорова и супруг Анны Нетребко, певец Юсиф Эйвазов. "Мой золотой, психика людей ещё не отошла от "Ибицы", а ты уже новую дозу герыча даёшь народу", – пошутил он в комментариях.

Напоминаем, что "Ибица" – совместный клип Киркорова и Николая Баскова, наделавший много шуму после выхода. Высказывались даже просьбы лишить обоих звания народного артиста.

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