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В Польше наткнулись на останки более сотни детей

Новости. Общество
21:30, 30 Июня 2020
фото: страница Gminne Centrum Kultury w Jeżowem в Facebook
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Археологи обнаружили на юго-востоке Польши массовое захоронение останков более ста детей, похороненных в XVI - XVII веках.

Изначально на могилы наткнулись дорожные рабочие недалеко от города Ниско, пишет Lenta.ru со ссылкой на The First News.

В общей сложности, ученые нашли 115 тел, и у некоторых в рот были вложены монеты. Скелеты были погребены в песке и располагались по оси восток-запад, что указывает на проведение ритуальных обрядов. Монета, помещенная в рот, носит название "обол Харона" и, согласно верованиям, представляет собой плату проводнику в мир мертвых. Эта традиция восходит к Древнему Риму и Греции. Однако само кладбище было католическим и принадлежало местной церкви, существовавшей с 1590 года.

Находка подтверждает местные легенды о массовом детском захоронении в районе Церковных гор. Найденные монеты датируются 1587-1632 годами, временем правления короля Польши Сигизмунда III, а также временем правления Яна II Казимира (1648-1668 годы). Отсутствие остатков гробов говорит о том, что сообщество, которое похоронило детей, было очень бедным, однако расположение скелетов указывает на то, что местные жители заботились о сохранности могил.

Тела будут эксгумированы, и после изучения антропологами их передадут в местную приходскую церковь, после чего останки снова похоронят на местном кладбище.

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