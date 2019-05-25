В понедельник глава Карелии поедет с "проверкой" в Суоярви

Артур Парфенчиков осмотрит ход ремонта дороги Петрозаводск – Суоярви, посетит школы и больницы, сообщили в пресс-службе главы Карелии.

В понедельник, 27 мая, глава Карелии будет работать в Суоярвском районе. В планах: осмотр хода ремонта дороги Петрозаводск - Суоярви, посещение многоквартирного жилого дома, построенного в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, посещение социальных объектов – школы и районной больницы.

Суоярвскому району из бюджета Карелии в 2019 году запланировано направить 359,1 млн рублей.

На разработку проектной документации на строительство новой станции водоочистных сооружений с водозабором и перекладкой сетей в Суоярви выделены 10 млн рублей. Более 22 млн пойдут на разработку документации на строительство канализационных очистных сооружений, после разработки оба проекта будут направлены для включения в федеральные программы.

До 2025 года в Суоярви планируется расселить 115 аварийных домов - 2088 человек.