В понедельник на дорогах Карелии будет скользко

Водителям следует быть осторожными на республиканских трассах: ожидается гололедица.

Как сообщают синоптики карельского Гидрометцентра, в Карелии в понедельник будет облачно с прояснениями. Пройдет небольшой, ночью местами умеренный снег, в отдельных районах метель. На дорогах - гололедица.

Ветер ночью северо-западный, западный. Днем западный, юго-западный умеренный; ночью порывистый

Температура ночью: -7,-12 градусов. На севере местами до -18 градусов. На юге: -3,-8 градусов.

Температура днем: 0,-5 градусов. По северным районам местами до -10 градусов.

В Петрозаводске будет наблюдаться облачная с прояснениями погода. Временами небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер ночью северо-западный, западный. Днем западный, юго-западный умеренный; ночью порывистый.

Температура ночью: -3, -5 градусов.

Температура днем: -1,-3 градуса.