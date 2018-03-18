Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Погода
17:00, 18 Марта 2018

В понедельник на дорогах Карелии будет скользко

По теме

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 18 марта
18.03.18 07:05
Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 17 марта
17.03.18 07:05
Морозная погода сохранится на территории Карелии 17 марта
16.03.18 17:00
Все новости
Загрузка...

Водителям следует быть осторожными на республиканских трассах: ожидается гололедица.

 

Как сообщают синоптики карельского Гидрометцентра, в Карелии в понедельник будет облачно с прояснениями. Пройдет небольшой, ночью  местами умеренный снег, в отдельных районах метель. На дорогах - гололедица.

Ветер ночью северо-западный, западный. Днем западный, юго-западный умеренный; ночью порывистый

Температура ночью: -7,-12 градусов. На севере местами до -18 градусов. На юге: -3,-8 градусов.

Температура днем:   0,-5 градусов. По северным районам местами до -10 градусов.

В Петрозаводске будет наблюдаться облачная  с прояснениями  погода. Временами небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер ночью северо-западный, западный. Днем западный, юго-западный  умеренный; ночью порывистый.

Температура ночью:   -3, -5 градусов.

Температура днем:   -1,-3 градуса.

По теме

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 18 марта
18.03.18 07:05
Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 17 марта
17.03.18 07:05
Морозная погода сохранится на территории Карелии 17 марта
16.03.18 17:00
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.03.2018, 11:01
Жизнь "под снос"
15.03.2018, 12:26
У руководителя Пенсионного фонда Карелии изъяли три охотничьих ружья
14.03.2018, 16:54
В "АвтоВАЗе" рассказали о дизайне нового внедорожника Lada
18.03.2018, 09:05
Первые нарушения зафиксированы на выборах Карелии
11.03.2018, 12:45
Водитель BMW погиб после столкновения с фурой в Олонецком районе Карелии
11.03.2018, 10:41
ФОТО: У торговых центров в Петрозаводске массово эвакуируют автомобили

Аналитика

Сегодня 16:39
Политкухня
"Грязная информационная кампания", или "Выборы идут нормально" 1
В Петрозаводске доверенные лица кандидатов в президенты РФ, члены политических партий поделились своими мыслями о явке в Карелии и избирательной кампании в целом.
Каждый голос – решающий 2
16.03.2018 15:40
"Все меры озвучить не могу, но будем готовы" 1
15.03.2018 12:06
Алексей Бахилин: "Избиратель у нас – требовательный" 3
15.03.2018 11:06
Жизнь "под снос" 5
14.03.2018 11:01
Вся аналитика

Чтиво

07.03.2018 13:27
Личное мнение
Как я к Путину ездила 12
В начале марта пятеро журналистов из Карелии отправились на Медиафорум ОНФ в Калининград, где и состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Карелии грозит биатлонный бум? 2
06.03.2018 14:05
Баба с пакетами 18
01.03.2018 12:49
Когда на душе песенно
01.03.2018 09:56
архив чтиво

Медиа

Еженедельная информационная программа СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым
16.03.2018 09:19
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»