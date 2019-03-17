В понедельник в Карелии ожидается мокрый снег с дождем

О погоде на 18 марта рассказали синоптики карельского Гидрометцентра Карелии.

По прогнозу синоптиков, завтра в республике будет облачная погода. Ночью ожидается небольшой снег, мокрый снег, утром и днем умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя.

На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-восточный, южный умеренный, ночью местами с порывами до сильного.

Температура воздуха ночью составит +1, -4 градусов, днем -1, +4.

В Петрозаводске будет также облачно. Ночью небольшие, днем умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя.

Столбик термометра остановится на отметке 0, -2 градуса, днем +1, +3 градуса.