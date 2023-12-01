В популярном кафе Петрозаводска обрушился потолок

Спасатели пришли на помощь посетителям известного заведения фастфуда.

Как «Столице на Онего» сообщили в МЧС Карелии, происшествие случилось в воскресенье, 3 декабря, в популярнейшем заведении фастфуда в торгово-развлекательном центре на Лесном проспекте в Петрозаводске.

Помощь спасателей понадобилась в 15.05. В кафе обрушился навесной потолок на общей площади 9 кв. метров. В этот момент в заведении находились посетители.

По данным МЧС, пострадали двое человек — у женщины была повреждена нога, мужчина получил удар по голове. После осмотра медиками спасательной части пострадавшие были отпущены домой без госпитализации.