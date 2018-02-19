13:24, 19 Февраля 2018
В поселке, где находится вотчина Талви Укко, люди продолжают заражаться кишечной инфекцией
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Более 50 человек с начала вспышки кишечной инфекцией заболели в поселке Чална Пряжинского района Карелии.
По данным медиков, в период с 5 по 12 февраля в Чалне зарегистрировано 52 случая заболевания острой кишечной инфекцией. За минувшие выходные заболели 8 человек: 7 взрослых и ребенок до года.
Отметим, что по факту отравлений в Чалне следователи начали проверку.
По данным местных жителей, причиной инфекционной вспышки стала некачественная вода в местном водопроводе.
Напомним, что карельском поселке Чална располагается вотчина карельского Деда Мороза – Талви Укко.
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