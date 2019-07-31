В поселке Карелии добровольная дружина изъяла маленького ребенка из семьи

В Пудожском районе из семьи изъят малолетний ребенок в связи с угрозой его жизни и здоровью.

В поселке Кривцы Пудожского района инспектор по делам несовершеннолетних совместно с членами добровольной народной дружины после проверки по месту жительства семьи изъяли малолетнего ребенка в связи с угрозой его жизни и здоровью.

В то же время, семье из Кеми, находящейся в трудной жизненной ситуации, наоборот, оказали материальную помощь: привезли продукты и игрушки для малолетнего ребенка.

В Лахденпохье полицейские поймали подростка-наркомана, а в Олонце - двоих несовершеннолетних токсикоманов.

Как сообщили в МВД Карелии, в целом по республике в рамках профилактического рейда "Подросток" полицейские выявили несовершеннолетних, совершивших преступления, 25 несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения, 12 - самовольно оставивших семью и госучреждения, 2 - нуждающихся в помощи государства. Также были проверены 200 неблагонадежных родителей и законных представителей.