Подписаться
Новости. Общество
06:40, 31 Июля 2019
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

В поселке Карелии добровольная дружина изъяла маленького ребенка из семьи

Загрузка...

В Пудожском районе из семьи изъят малолетний ребенок в связи с угрозой его жизни и здоровью.

В поселке Кривцы Пудожского района инспектор по делам несовершеннолетних совместно с членами добровольной народной дружины после проверки по месту жительства семьи изъяли малолетнего ребенка в связи с угрозой его жизни и здоровью.

В то же время, семье из Кеми, находящейся в трудной жизненной ситуации, наоборот, оказали материальную помощь: привезли продукты и игрушки для малолетнего ребенка.

В Лахденпохье полицейские поймали подростка-наркомана, а в Олонце -  двоих несовершеннолетних токсикоманов.

Как сообщили в МВД Карелии, в целом по республике в рамках профилактического рейда "Подросток" полицейские выявили несовершеннолетних, совершивших преступления, 25 несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения, 12 - самовольно оставивших семью и госучреждения, 2 - нуждающихся в помощи государства. Также были проверены 200 неблагонадежных родителей и законных представителей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.07.2019, 21:30
Вера Брежнева в стиле ню дефилировала по красной дорожке
29.07.2019, 11:20
СРОЧНО: Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Карелии
29.07.2019, 09:45
Появились кадры с места смертельного ДТП в Карелии
24.07.2019, 09:06
Названа причина пожара в гипермаркете "Сигма" в Петрозаводске
25.07.2019, 12:14
Медведь напал на дачника в Карелии
29.07.2019, 15:36
Сильный ветер обрушится на Карелию

Аналитика

30.07.2019 13:36
Капитал
Карелия не готова к интенсификации лесного хозяйства даже на бумаге 4
Но республиканские власти строят планы на миллионы гектаров леса.
Лицензия как знак качества
26.07.2019 13:19
Когда регионами руководят менеджеры 7
25.07.2019 09:56
Купил квартиру – получи деньги
24.07.2019 13:18
Никто не знает, что такое руны, а лес рубят китайцы 2
24.07.2019 10:51
Вся аналитика

Чтиво

30.07.2019 14:47
Личное мнение
Почему одни территории преуспевают в привлечении инвестиций, а другие – отстают?
Некоторые российские регионы даже при изобилии ресурсов не способны к развитию, считает политолог Олег Реут.
Обыски и аресты как элементы российской "демократии" 34
25.07.2019 13:22
"Ребята поверили Дмитрию" 8
23.07.2019 13:07
"Мы, конечно, убились и морально, и физически" 9
22.07.2019 12:58
архив чтиво

Медиа

Соревнования по силовому экстриму SCL - Strongman Champion League "Богатыри мира" в Петрозаводске
21.07.2019 14:48
все фото и видео

Опрос

Как вы относитесь к тому, что в Петрозаводске появляются все новые и новые военно-патриотические памятники?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»