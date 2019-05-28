В поселке Карелии местные жители нашли боевые снаряды

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Сотрудники ОМОН уничтожили найденные жителями Сортавальского района снаряды, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.
В минувшую пятницу, 24 мая, сотрудники ОМОН выезжали в поселок Рантуя Сортавальского района. Там в лесном массиве местными жителями были обнаружены похожие на снаряды предметы.
Прибывшие на место взрывотехники осмотрели опасные находки и установили, что найденные жителями предметы - минометная мина 82 мм и граната от советского ручного противотанкового гранатомета РПГ-2.
Сотрудники инженерно-технического отделения вывезли снаряды на безопасное расстояние от мест возможного появления людей и уничтожили их накладным зарядом.
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