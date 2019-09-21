В поселке Карелии органы опеки хотят изъять детей "из-за бедности семьи", рассказал общественник

Известный эксперт по детскому сиротству Александр Гезалов рассказал о том, что органы опеки хотят изъять шестерых детей из семьи в поселке Карелии.

Общественник из Петрозаводска Александр Гезалов обратился к СМИ Карелии с просьбой привлечь общественное внимание к ситуации с многодетной семьей из поселка Калевальского района.

"Органы опеки пытаются отобрать 6 детей из одной многодетной семьи, которая купила на маткапитал дом и недавно туда переехала. Дом не очень. Семья живет пока сложно, но не критично. Родители не пьют, ищут работу. Один ребенок грудной. Семье помогают, конкретно директор школы и жители поселка. Опека хочет изъять детей из-за бедности, решение уже есть. Но это просто невозможно. Ведь судьба 6 детей в одних руках", - написал Гезалов на своей странице в соцсети.

Гезалов намерен помочь семье и привлечь к разрешению сложной ситуации органы власти Москвы (уже несколько лет эксперт живет в столице).