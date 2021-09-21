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В поселке Карелии сделали пешеходную дорожку за 2,7 млн рублей, чтобы селяне могли спокойно гулять

Новости. Общество
13:16, 27 Сентября 2021
фото: © Министерство сельского и рыбного хозяйства РК

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В поселке Кааламо Сортавальского района в рамках госпрограммы по проекту благоустройства проложили пешеходную дорожку, потратив 2,7 млн рублей, сообщили в Минсельхозн Карелии.

В 2021 году в рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» госпрограммы Карелии «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов» на территории Сортавальского района успешно реализован проект по благоустройству «Организация пешеходной дорожки по ул. 40 лет Победы в поселке Кааламо».

Общая стоимость проекта 2,7 млн. рублей, из которых средства федерального бюджета и бюджета Республики Карелия составили 1,62 млн. рублей, средства администрации сельского поселения – 0,28 млн. рублей и средства внебюджетных источников финансирования – 0,80 млн. рублей.

Необходимость устройства пешеходной дорожки с твердым покрытием в поселке была обусловлена тем, что единственная пешеходная дорожка была в запустении, бетонное покрытие разрушено, ширина её не соответствовала стандартам.

Для создания возможностей как для спокойных прогулок, так и для активного отдыха граждан в рамках проекта проведено обустройство пешеходной дорожки: подготовлено основание, выложена тротуарная плитка, установлены бордюры и скамейки.

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