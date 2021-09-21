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В поселке на юге Карелии открыли «Аллею Героев»

Новости. Общество
13:28, 02 Октября 2021
фото: © Куркиёкский краеведческий центр / ВК

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В поселке Куркиеки состоялось открытие комплекса «Аллея Героев» в память об освобождении Карелии от захватчиков.

В поселке Куркиеки Лахденпохского района 30 сентября торжественно открыли «Аллею Героев». Событие приурочено к 77-летней годовщине освобождения Карелии от фашистских захватчиков. Об этом рассказали в паблике Куркиекского краеведческого центра.

С приветственной речью на открытии аллеи, помимо прочих приглашенных, выступил министр сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия Владимир Лабинов.

Также был объявлен конкурс на дальнейшее развитие и оформление «Аллеи Героев». Работа над проектом должна закончиться в мае 2022 года.

Ранее в поселке Карелии отремонтировали и подсветили пешеходную дорожку.

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