В поселке Карелии отремонтировали пешеходную дорожку за 1,2 млн рублей

Возле Дома культуры в поселке Новая Вилга за счет бюджетных средств и денег местных жителей отремонтировали и подсветили пешеходную дорожку.

Министерство сельского хозяйства Карелии совместно с администрацией Нововилговского сельского поселения реализовали проект благоустройства территории возле Дома культуры.

Общая стоимость проекта составила 1 217 299 рублей, из которых средства федерального бюджета и карельской казны – 839 936 рублей, средства администрации сельского поселения – 316 497 рублей и внебюджетные источники финансирования – 60 865 рублей.

Как пояснили в Минсельхозе Карелии, внебюджетные источники - это средства жителей поселения.

В рамках проекта произведен ремонт асфальтобетонного покрытия пешеходной дорожки, выложен бордюрный камень, сделан ливневый сток, проведено освещение территории.