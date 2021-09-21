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В поселке Карелии отремонтировали пешеходную дорожку за 1,2 млн рублей

Новости. Общество
07:50, 29 Сентября 2021
фото: Минсельхоз Карелии

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Возле Дома культуры в поселке Новая Вилга за счет бюджетных средств и денег местных жителей отремонтировали и подсветили пешеходную дорожку.

Министерство сельского хозяйства Карелии совместно с администрацией Нововилговского сельского поселения реализовали проект благоустройства территории возле Дома культуры.

Общая стоимость проекта составила 1 217 299 рублей, из которых средства федерального бюджета и карельской казны – 839 936 рублей, средства администрации сельского поселения – 316 497 рублей и внебюджетные источники финансирования – 60 865 рублей.

Как пояснили в Минсельхозе Карелии, внебюджетные источники - это средства жителей поселения.

В рамках проекта произведен ремонт асфальтобетонного покрытия пешеходной дорожки, выложен бордюрный камень, сделан ливневый сток, проведено освещение территории.

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