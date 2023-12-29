В поселок Лахденпохского района Карелии подвезут воду в субботу

Из-за аварии на водозаборе в поселке организован подвоз воды.

Из-за аварии на водозаборе в поселке Ихала — там вышел из строя насос — 30 декабря будет организован подвоз питьевой воды, сообщили власти Лахденпохского района.

График подвоза воды в поселок Ихала на субботу, 30 декабря, опубликовали в официальном паблике района:



- с 12.00 до 12.50 — дома №№ 28, 30, 40а на улице Центральной;

- с 13.00 до 13.59 — дом № 4 на улице Строительной;

- с 14.00 до 14.50 — дом № 4 на улице Школьной;

- с 15.00 до 16.00 — дом № 2 на улице Лесной.



Работы по устранению аварии будут продолжены, сообщили в сети.