В поселок Лахденпохского района Карелии подвезут воду в субботу

Из-за аварии на водозаборе в поселке организован подвоз воды.
Из-за аварии на водозаборе в поселке Ихала — там вышел из строя насос — 30 декабря будет организован подвоз питьевой воды, сообщили власти Лахденпохского района.
График подвоза воды в поселок Ихала на субботу, 30 декабря, опубликовали в официальном паблике района:
- с 12.00 до 12.50 — дома №№ 28, 30, 40а на улице Центральной;
- с 13.00 до 13.59 — дом № 4 на улице Строительной;
- с 14.00 до 14.50 — дом № 4 на улице Школьной;
- с 15.00 до 16.00 — дом № 2 на улице Лесной.
Работы по устранению аварии будут продолжены, сообщили в сети.
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