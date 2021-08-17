В пострадавших от пожаров районах Карелии пройдет акция «Сохраним лес»

В ближайшую субботу мероприятие пройдет в Суоярвском районе – там высадят сеянцы сосны, сообщили в Минприроды Карелии.

В нескольких районах, пострадавших от крупных лесных пожаров — Пряжинском, Кондопожском и Суоярвском, пройдут дополнительные мероприятия по восстановлению леса. На территории Вегарусского участкового лесничества в Суоярвском районе такая акция пройдет 21 августа.

В восстановлении леса примут участие сотрудники Суоярвского центрального лесничества, представители арендатора лесного участка «Запкареллес», а также волонтеры. Участники мероприятия высадят более 12 тысяч сеянцев сосны на площади 6,4 га.

Начало акции в 10.00, ответственный за проведение мероприятия: Вяткин Александр Александрович, контактный телефон: 89210149527.