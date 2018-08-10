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Новости. Общество
14:11, 10 Августа 2018

В правительстве Карелии будут искать возможность восстановления сгоревшей Успенской церкви

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Сегодня пожар уничтожил Успенскую церковь в Кондопоге.

В пятницу 10 августа произошел пожар в церкви Успения Божьей Матери в Кондопоге – одном из самым известных памятников деревянного зодчества Карелии. Успенская церковь была построена в 1774 году и являлась объектом культурного наследия федерального значения.

Этот деревянный храм стал четвертым, возведенным на этом месте после сгоревших до него церквей. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Карелия, Успенская церковь сгорела полностью, погибших и пострадавших нет.

"Здание церкви было оборудовано автоматической системой противопожарной защиты, сигнал выводился в охранную организацию "БПЛ Карелия". В результате пожара автоматическая система сработала, сигнал поступил на пульт "БПЛ Карелия" дальше в соответствии с регламентом были проинформированы соответствующие службы. Пожарные прибыли через 8 минут, – отметил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кондопожского района Александр Егоров.

На место пожара приехала председатель Управления по охране объектов культурного наследия республики Юлия Алипова, которая рассказала, что в ближайшее время будет организована работа по определению ущерба, ставиться вопрос о восстановлении храма.

"Безусловно, это утрата для всех жителей республики. Успенская церковь, несколько веков украшавшая полуостров в деревне Кондопога, являлась шедевром деревянного зодчества, была популярным туристическим брендом республики. Жители Карелии уже высказываются о необходимости восстановления исторической реликвии - однозначно Правительство Карелии солидарно с этим. Будем искать возможности возведения на этом месте нового храма", − прокомментировал глава республики Артур Парфенчиков.

Министерством внутренних дел по Карелии начата проверка по факту пожара, который полностью уничтожил здание Успенской церкви. Следствием рассматриваются несколько версий, включая неосторожное обращение туристов с огнем.

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Комментарии

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grigorjev
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О "комментаторе" Парфенчикове и Худилайнене, в Москву: "... Глава РК А. Парфенчиков, полностью поддержавший преступление команды А. Худилайнена, остается на посту Главы Карелии... Александр Худилайнен, причастный к уничтожению журнала на финском языке, награжден орденом Дружбы!".
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