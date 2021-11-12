890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Старые автомобили в России планируют запретить 2
26.12.2021 22:00
В Петрозаводске очевидцы спасли ребенка, который летел с бешеной скоростью на санках 1
26.12.2021 10:45
Найден мужчина, пропавший 10 дней назад в Петрозаводске
Сегодня 01:05
ГИБДД Карелии рассказала о пострадавших в страшной аварии в Олонецком районе 1
26.12.2021 11:27

В правительстве Карелии обсудят новые методы работы службы занятости с безработными

Новости. Общество
08:40, 27 Декабря 2021
фото: "Столица на Онего"

Новости партнеров

В понедельник, 27 декабря, в правительстве Карелии пройдет брифинг, где обсудят изменения в работе органов службы занятости с безработными с 2022 года.

«На брифинге 27 декабря начальник Управления труда и занятости Республики Карелия Елена Фролова расскажет о введении единой цифровой платформы для взаимодействия с безработными и работодателями, а также о новых мерах по содействию занятости молодежи и перспективах открытия кадрового Центра Петрозаводска», сообщила пресс-служба главы Карелии.

Брифинг состоится в зале Совета по адресу: ул. Энгельса, 4, начало в 11.00.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.12.2021, 09:00
Как изменится пенсионный возраст в 2022 году
22.12.2021, 09:12
Более тысячи домов в Петрозаводске останутся в четверг без тепла и горячей воды
24.12.2021, 14:23
Красота и беднота: индекс качества жизни в Петрозаводске
24.12.2021, 07:15
Опубликован график выплаты пенсий и пособий в новогодние праздники в Карелии
21.12.2021, 16:17
Семьи Перевалки напряглись, когда жительница Петрозаводска рассказала в соцсети об изменах соседа
25.12.2021, 09:15
На рождественской ярмарке в Петрозаводске нет почти ничего карельского (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Чтиво

Сегодня 09:00
Без политики
«Теперь мы все можем»
Генеральный директор и главный врач Офтальмологического центра Карелии Павел Завадский подвел итоги уходящего 2021 года, который, несмотря на большие потери, стал для клиники временем достижений и технологического прорыва.
«Прославляющим Отечество» выплатят по 150 тысяч 16
21.12.2021 15:41
Местному самоуправлению в России посвящается 15
17.12.2021 15:57
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия разговора с Владимиром Лабиновым, министром сельского и рыбного хозяйства Карелии
16.12.2021 11:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»