В правительстве Карелии обсудят новые методы работы службы занятости с безработными

В понедельник, 27 декабря, в правительстве Карелии пройдет брифинг, где обсудят изменения в работе органов службы занятости с безработными с 2022 года.

«На брифинге 27 декабря начальник Управления труда и занятости Республики Карелия Елена Фролова расскажет о введении единой цифровой платформы для взаимодействия с безработными и работодателями, а также о новых мерах по содействию занятости молодежи и перспективах открытия кадрового Центра Петрозаводска», сообщила пресс-служба главы Карелии.

Брифинг состоится в зале Совета по адресу: ул. Энгельса, 4, начало в 11.00.