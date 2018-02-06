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Новости. Политика
14:59, 06 Февраля 2018

В правительстве Карелии прокомментировали уголовное дело и обыски в Минстрое

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Уголовное дело о мошенничестве при строительстве дома для расселения аварийного жилья в Кондопоге было возбуждено после визита на объект премьер-министра Александра Чепика и его предложения найти виновных.

Об этом говорится в официальном заявлении правительства Карелии, сделанном после сообщения регионального управления Следственного комитета о возбуждении уголовного дела.

"По поручению Главы Карелии Артура Парфенчикова в декабре прошлого года премьер-министр Правительства Карелии Александр Чепик выезжал в Кондопогу и лично встретился с жильцами дома №26А на улице Максима Горького. Напомним, что проседание грунта под стяжкой пола нового дома спровоцировало повреждения в квартирах первого этажа… Премьер-министр предложил совместно с правоохранительными органами определить меру вины конкретных лиц, принимавших участие в возведении дома", - говорится в заявлении властей.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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циник
2018-02-06 15:45:01
Чепик, рынок криптоволюты рухнул!))) Собирай совещание. На повестке должен стоять вопрос - не отчего. А - почему. Не благодари. Хе-хе-хе...
Справедливорос
2018-02-06 15:12:36
Без визита Чепика и указаний Главы дела СК уже дела не возбуждает ??? Прокуратура проверок не делает ??
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