В правительстве Карелии прокомментировали уголовное дело и обыски в Минстрое

Уголовное дело о мошенничестве при строительстве дома для расселения аварийного жилья в Кондопоге было возбуждено после визита на объект премьер-министра Александра Чепика и его предложения найти виновных.

Об этом говорится в официальном заявлении правительства Карелии, сделанном после сообщения регионального управления Следственного комитета о возбуждении уголовного дела.

"По поручению Главы Карелии Артура Парфенчикова в декабре прошлого года премьер-министр Правительства Карелии Александр Чепик выезжал в Кондопогу и лично встретился с жильцами дома №26А на улице Максима Горького. Напомним, что проседание грунта под стяжкой пола нового дома спровоцировало повреждения в квартирах первого этажа… Премьер-министр предложил совместно с правоохранительными органами определить меру вины конкретных лиц, принимавших участие в возведении дома", - говорится в заявлении властей.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".