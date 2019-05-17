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Новости. Общество
22:00, 17 Мая 2019
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

В правительстве РФ выступили против повышения налога на интернет-покупки

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В правительстве не поддержали инициативу Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) о введении единого сбора со всех покупок в зарубежных онлайн-магазинах.

В конце апреля Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратилась к вице-премьеру Дмитрию Козаку с инициативой исключить продукцию, которую россияне приобретают в зарубежных онлайн-магазинах, из категории "товары для личного пользования". А все такие покупки обложить сбором в размере 20% с каждой, то есть фактически начислять НДС.

Тем самым АКИТ хочет уравнять условия для отечественных и иностранных компаний. Ведь последние, по мнению ассоциации, находятся в привилегированном положении, не уплачивая налог на добавленную стоимость. Это в итоге позволяет им снижать цену товаров. Инициативу АКИТ кабмин направил на рассмотрение в ведомства, а также Институт экономической политики Гайдара и Аналитический центр при правительстве.

Позже сообщалось, что АКИТ скорректировала свою инициативу и уменьшила предлагаемую пошлину до 15%, однако в документах, поступивших на рассмотрение в правительственные структуры, фигурирует цифра 20%.

Замглавы Минкомсвязи Михаил Мамонов назвал введение сбора в размере 20% со всех покупок по каналу трансграничной торговли кардинальной мерой. Он пояснил, что в случае утверждения пошлины выросшая цена продукта легла бы на конечного потребителя, пишут "Известия".

К тому же данная мера имела бы смысл лишь при одновременном введении ее на всей территории ЕврАзЭС, иначе международные почтовые отправления с товарами будут поступать на территорию России транзитом через государства союза.

В Минпромторге также раскритиковали идею АКИТ, отметив, что считают целесообразным сохранить действующие нормы – беспошлинный ввоз товаров на сумму до 500 евро в месяц.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака сказали, что окончательная позиция по предложению АКИТ еще не выработана.

По подсчетам, повышение налога на интернет-покупки позволило бы привлечь в казну до 121 миллиарда рублей ежегодно.

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