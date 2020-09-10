В православных храмах Карелии помолятся о пьяницах и наркоманах

Молебное пение о страждущих недугом винопития или наркомании приурочено к Дню трезвости.

В православных храмах Карелии 11 сентября совершаются молебны о страждущих недугом винопития или наркомании. Эти богослужения приурочены к Дню трезвости, который Русская православная церковь отмечает в День памяти усекновения головы Иоанна Предтечи.

Как сообщили в информационном отделе Петрозаводской и Карельской епархии РПЦ, первое празднование Дня трезвости состоялось более ста лет назад, в 1911 году, в Санкт-Петербурге. Ежегодно его начали отмечать с 1914 года, а дата 11 сентября была выбрана неслучайно: в этот день православные христиане вспоминают Усекновение главы святого Иоанна Предтечи, который был обезглавлен царем по приказу царя Ирода во время пьяного пира.

В этот день соблюдается строгий пост. А в дореволюционной России в День трезвости закрывались винные лавки, и прекращалась продажа алкогольных напитков.