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В православных храмах Карелии помолятся о пьяницах и наркоманах

Новости. Общество
12:01, 11 Сентября 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Молебное пение о страждущих недугом винопития или наркомании приурочено к Дню трезвости.

В православных храмах Карелии 11 сентября совершаются молебны о страждущих недугом винопития или наркомании. Эти богослужения приурочены к Дню трезвости, который Русская православная церковь отмечает в День памяти усекновения головы Иоанна Предтечи.

Как сообщили в информационном отделе Петрозаводской и Карельской епархии РПЦ, первое празднование Дня трезвости состоялось более ста лет назад, в 1911 году, в Санкт-Петербурге. Ежегодно его начали отмечать с 1914 года, а дата 11 сентября была выбрана неслучайно: в этот день православные христиане вспоминают Усекновение главы святого Иоанна Предтечи, который был обезглавлен царем по приказу царя Ирода во время пьяного пира.

В этот день соблюдается строгий пост. А в дореволюционной России в День трезвости закрывались винные лавки, и прекращалась продажа алкогольных напитков.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2020-09-11 13:57:19
За нового помолитесь. Пусть хотя бы на пиво перейдет.
тетка
2020-09-11 12:36:34
Да вы сначала со своими петуновыми разберитесь.
однозначно
2020-09-11 12:14:08
Ну, по стопке кагора за непьющих. Аминь.
Горожанин
2020-09-11 14:07:58
однозначно, в точку!
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