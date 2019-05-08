В праздничные дни на дорогах Карелии будут ловить пьяных водителей

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С 8 по 12 мая на всей территории республики пройдут рейды, сообщили в ГИБДД Карелии.
Будут осуществлять проверки водителей транспортных средств на состояние опьянения.
Госавтоинспекция призывает водителей к дисциплинированности на дороге, а в случае употребления алкоголя ни при каких обстоятельствах не садиться за руль автотранспорта.
С начала года на дорогах республики по вине нетрезвых водителей число ДТП с участием нетрезвых водителей возросло с 10 до 12. Также увеличилось число пострадавших в этих авариях людей с 16 до 19 человек.
Автоинспекторы отстранили от управления автотранспортом почти 600 водителей, находящихся в состоянии опьянения.
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