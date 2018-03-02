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Новости. Общество
16:02, 02 Марта 2018

В праздничные дни в Карелии изменится расписание междугородних и пригородных автобусов

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Предприятие "Карелавтотранс" сообщило о вводе, отмене и изменениях времени рейсов.

В связи с празднованием Международного женского дня с 7 по 12 марта произойдет ряд изменений в работе автобусов, курсирующих с Петрозаводского автовокзала.

В среду, 7 марта, вводятся рейсы:

- № 610 "Ведлозеро через Савиново" в 6:30 (в пятницу, 9 марта не выполняется);

- № 606 "Кинелахта через Савиново" в 15:00 (в пятницу, 9 марта не выполняется);

- № 524 "Великая Губа через Медвежьегорск" в 17:30 (в пятницу, 9 марта не выполняется).

В четверг, 8 марта, вводятся рейсы:

- № 524 из п.Великая Губа в 10:00 (в субботу, 10 марта не выполняется);

изменяются рейсы:

- № 602У "Ладва-Ветка" отправление в 8:00 вместо 5:30;

- № 520 отправление из Суоярви в 7:00 вместо 6:00;

- № 534 отправление из Лахденпохьи в 7:00 вместо 4:00;

- № 613К из п.Каскесручей отправление в 10:30 вместо 6:30;

- № 527Э/703 в 01:00 из п.Муезерский выполняется только до Сегежи;

отменяются рейсы:

- № 613К "Каскесручей" в 7:00;

- № 519 "Олонец" в 19:30;

- № 527Э "Сегежа (экспресс)" в 15:00 и 18:00.

В пятницу, 9 марта, изменяются рейсы:

- № 602У "Ладва-Ветка" отправление в 8:00 вместо 5:30;

- № 520 отправление из Суоярви в 7:00 вместо 6:00;

- № 534 отправление из Лахденпохьи в 7:00 вместо 4:00;

отменяются рейсы:

- № 610 "Ведлозеро через Савиново" в 6:30 (выполняется в среду, 7 марта);

- № 606 "Кинелахта через Савиново" в 15:00 (выполняется в среду, 7 марта);

- № 524 "Великая Губа через Медвежьегорск" в 17:30 (выполняется в среду, 7 марта);

В субботу, 10 марта, отменяется рейс:

- № 524 из п. Великая Губа в 10:00 (выполняется в четверг, 8 марта).

 

Изменения касаются и пригородных рейсов. В среду, 7 марта, изменяется рейс:

- № 128 "Кончезеро" в 18:30 выполняется в 18:30 до п. Спасская Губа под № 138.

В четверг, 8 марта, - № 128 "Кончезеро" в 18:30 выполняется в 18:30 до п. Спасская Губа под № 138;

отменяются рейсы: № 125 "ММС" в 8:00; № 137 "Шуя обратно через ММС" в 6:50; № 132Э "Кондопога (экспресс)" в 7:45; № 128 "Кончезеро" в 6:15; № 117Б "Виданы через гарнизон Бесовец" в 5:50; № 118 "Падозеро, 33 км" в 7:15; № 122 "Вилга" в 6:10; № 123 "Святозеро" в 6:00; № 107 "Ужесельга" в 6:30; № 121 "Деревянка" в 6:00; № 101 "Лехнаволок" в 5:50.

В пятницу, 9 марта, отменяются рейсы: № 125 "ММС" в 8:00;

- № 137 "Шуя обратно через ММС" в 6:50; № 132Э "Кондопога (экспресс)" в 7:45; № 128 "Кончезеро" в 6:15; № 117Б "Виданы через гарнизон Бесовец" в 5:50; № 122 "Вилга" в 6:10; № 107 "Ужесельга" в 6:30.

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