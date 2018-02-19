В праздники в Карелии изменится расписание автобусов

В "Карелавтотрансе" рассказали об изменениях в пригородных и междугородных расписаниях с 22 по 25 февраля.

В связи с праздниками рейс маршрута № 524 "Великая Губа" в 17:30 переносится с пт 23.02 на чт 22.02.

Рейс маршрута № 519 "Олонец" в 19:30 переносится с пт 23.02 на вс 25.02.

В пт 23.02 назначается рейс маршрута № 602у "Ладва-Ветка через Ужесельгу" в 08:00. В пт 23.02 отменяется рейс маршрута № 602у "Ладва-Ветка через Ужесельгу" в 05:30.

В пт 22.02 вместо рейса маршрута № 128 "Кончезеро через ММС" в 18:30, вводится рейс маршрута № 138 "Спасская Губа через Кончезеро" в 18:30.

В пятницу 23 февраля отменяются следующие рейсы:

- № 527Э "Сегежа Экспресс" в 15:00 и в 18:00;

- № 125 "ММС" в 08:00;

- № 137 "Шуя/ММС" в 06:50;

- № 117Б "Виданы/гарнизон Бесовец" в 05:50;

- № 118 "Падозеро, 33 км" в 07:15;

- № 122 "Вилга" в 06:10;

- № 107 "Ужесельга" в 06:30.

Кроме того, с 26 февраля изменяется отправление рейса из Пудожа по маршруту № 525Э "Пудож – Петрозаводск Экспресс" с понедельника по субботу с 14:00 на 06:00, с прибытием в Петрозаводск к 12:00. По воскресениям расписание остается прежним: отправление из Пудожа в 14:00, с прибытием в Петрозаводск к 20:00.