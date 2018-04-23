В праздники за порядком в Петрозаводске будут следить сотни полицейских

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На улицах снова появятся металлодетекторы и большегрузы в качестве ограждений.
По информации заместителя начальника полиции УМВД России по Петрозаводску Андрея Лебидки, для обеспечения безопасности участников уличных шествий, посвященных празднику Весны и Труда, планируется задействовать около ста сотрудников управления.
Не менее трехсот полицейских будут контролировать общественный порядок 9 мая: ожидается, что в День Победы в многочисленных памятных акциях и шествии "Бессмертный полк" примут участие более 25 тысяч петрозаводчан. Согласована схема расстановки большегрузного транспорта по маршрутам следования колонн, в местах массового скопления людей традиционно будут использоваться рамки металлодетектора и металлические ограждения.
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