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В преддверии праздника с площади Кирова в Петрозаводске ночью вывезли валы снега (ФОТО)

Новости. Общество
14:17, 22 Февраля 2021
фото: администрация Петрозаводска
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Ночью подрядчик вывозил снег на Зареке, Голиковке, в Центре, Октябрьском и Первомайском районах, сообщили в мэрии Петрозаводска.

По информации городского оперативного штаба, минувшей ночью подрядчик вывозил снег на Зареке и Голиковке. На проспекте Александра Невского работало пять звеньев специализированных машин.

Также в преддверии праздничных мероприятий снег вывозили с площади Кирова, а также для обеспечения видимости на пешеходных переходах валы убирали в Первомайском и Октябрьском районах.

Автогрейдеры расчищали проезжие части на Перевалке, Кукковке и в центре Петрозаводска.



 В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051.

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