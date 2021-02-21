В преддверии праздника с площади Кирова в Петрозаводске ночью вывезли валы снега (ФОТО)

Ночью подрядчик вывозил снег на Зареке, Голиковке, в Центре, Октябрьском и Первомайском районах, сообщили в мэрии Петрозаводска.

По информации городского оперативного штаба, минувшей ночью подрядчик вывозил снег на Зареке и Голиковке. На проспекте Александра Невского работало пять звеньев специализированных машин.

Также в преддверии праздничных мероприятий снег вывозили с площади Кирова, а также для обеспечения видимости на пешеходных переходах валы убирали в Первомайском и Октябрьском районах.

Автогрейдеры расчищали проезжие части на Перевалке, Кукковке и в центре Петрозаводска.





В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051.