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В Прионежском районе Карелии скончался талантливый руководитель и организатор Петр Филиппович Востриков

Новости. Общество
15:40, 07 Декабря 2020
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В воскресенье, 6 декабря, на 77-ом году жизни скончался Востриков Петр Филиппович.

Почти вся профессиональная деятельность Петра Филипповича, блестящего и талантливого организатора и руководителя, была связана с Прионежским районом.

В 1970 году, после окончания Вологодской партийной школы, молодой агроном-организатор был назначен на ответственную должность управляющего Деревянским отделением совхоза "Маяк". В декабре 1976 года Петра Филипповича избрали секретарем парткома первичной парторганизации совхоза. В августе 1980 года Петр Филиппович стал директором совхоза "Шелтозерский".

Прекрасный организатор и грамотный руководитель сумел вывести предприятие в ряды передовых. Он досконально разбирался в сельском хозяйстве, свои знания и опыт передавал коллегам, единомышленникам, подрастающему поколению. Петр Филиппович принимал активное участие в общественной жизни.

С 1987 года занимал значимые общественные посты. Его избирали председателем исполкома Шелтозерского сельского Совета, заместителем председателя, а затем председателем районного Совета народных депутатов, с 1994 по 1998 год Петр Филиппович являлся заместителем председателя палаты представителей Законодательного собрания Республики Карелия. За свои заслуги его не раз отмечали правительственными наградами.

"Порядочный, бесконечно преданный любимому делу, мудрый руководитель навсегда останется в наших сердцах!" - отметили в администрации Прионежского района.

Совет и администрация Прионежского муниципального района, общественность, все кто знал и работал с Петром Филипповичем, скорбят об утрате и выражают искренние соболезнования родным и близким Вострикова Петра Филипповича.

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