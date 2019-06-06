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Новости. Общество
11:12, 06 Июня 2019
фото: пресс-служба правительства РК

В Пряже началось строительство водопровода

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Строительство системы водоводов и водоотведения планируется завершить к концу 2019 года. Объем финансирования проекта – более 98 млн рублей, сообщили в пресс-службе главы Карелии.

Об этом 5 мая сообщил глава республики Артур Парфенчиков в ходе рабочей поездки в Пряжинский район.

Проект "Строительство водоводов и водоотведения в пгт Пряжа в целях жилищного строительства для семей, имеющих трех и более детей" реализуется в рамках федеральной целевой программы по развитию Карелии. Общий объем бюджетных ассигнований составляет 98,7 млн рублей.

По информации Министерства строительства, ЖКХ и энергетики региона, договор на производство строительно-монтажных работ заключен с компанией "ЭкспертСтрой". Субподрядчик приступил к подготовительным работам на объекте: возведению строительного городка и формированию схем земельных участков. В адрес Государственного комитета республики по строительному, жилищному и дорожному надзору направлено уведомление о начале строительно-монтажных работ.

"Это новый водовод, которого раньше там не было, и канализация. Итого 25 километров − 12 с половиной одного и другого. Этот водопровод, в первую очередь, строится для многодетных семей", − рассказал глава администрации Пряжинского района Роман Петров.

Водопровод позволит обеспечить водой 40 участков, выделенных многодетным семьям.

"Если в конце года туда придет вода, уже можно будет большую часть очереди обеспечить участками в самом поселке. Будем работать над этим", − отметил Артур Парфенчиков.

Завершить работы по строительству водоводов и водопровода планируется к 1 ноября этого года.

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