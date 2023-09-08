В Пряжинском районе автомобиль слетел с дороги

О дорожной аварии в Пряжинском районе сообщили в паблике пожарной части района.
ДТП произошло в субботу, 9 сентября, в 17.55 на 461 километре автодороги А-121. Там автомобиль съехал в кювет.
Для ликвидации дорожной аварии привлекали личный состав ПЧ-48 поселка Пряжа, а также дорожные полицейские и бригада скорой помощи.
Спасатели отключили аккумулятор.
Люди в ДТП не пострадали.
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