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В Пряжинском районе Карелии горит 13 тысяч гектаров леса

Новости. Общество
06:40, 30 Июля 2021
фото: Марина Гусева / ВК

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На территории Пряжинского района зафиксировано три больших пожара, сообщили в Минприроды Карелии.

По данным на 29 июля на 22.00 в Карелии зарегистрировано 297 пожаров, из которых 9 действующих. Локализовано 12. Площадь действующих пожаров составляет 5370 гектаров. К тушению привлечены 450 человек и 80 единиц техники.

По информации Минприроды Карелии, отдельного внимания требуют три пожара в Пряжинском районе, действующих в кварталах 4, 102 и 130 Сяпсинского лесничества на площади более 8 тыс. га, 2 пожар на площади 5,6 тыс. га локализованы. На пожарах работают 112 человек и 12 единиц техники. Ситуация управляемая. 30 июля к тушению пожара планируется привлечь 14 человек ФБУ «Авиалесоохрана».

По данным правительства Карелии, крупный лесной пожар на территории Пряжинского района в квартале 102 Сяпсинского лесничества обнаружен 11 июля. Потенциальная угроза населенным пунктам СНТ «Руга» и деревня Кудама устранена. Привлечены к тушению пожара 39 человек (Карельский центр, Архангельский лесопожарный центр, арендаторы, добровольцы) и 6 единиц техники. 27 июля увеличена группировка сил для локализации пожара.

На тушении работает вертолет Ми-8 с водосливным устройством от Минобороны России. Произведена опашка и отжиг с восточной и южной сторон на протяжении 3,5 км (в направлении населенных пунктов Кудама и Руга).

Распространение огня по юго-восточной кромке остановлено. Завершаются работы по созданию минерализованных полос по северной стороне, после чего пожар будет полностью «закольцован». Сейчас фактически кромка остановлена, пожар за границы созданных минполос не ушел. Ситуация управляемая. 23 и 24 июля осуществлена переброска специалистов Единого лесопожарного центра Архангельской области с пожара в квартале 4 на пожар в квартале 102 Сяпсинского лесничества.

Крупный лесной пожар на территории Пряжинского района в квартале 130 Сяпсинского лесничества. Обнаружен 15 июля. Привлечены к тушению пожара 36 человек и 3 единицы техники (Карельский центр, арендаторы, волонтеры, лесничество).

Планируется увеличение группировки сил для локализации пожара. Произведено уширение естественной преграды (дороги) экскаватором до 10 метров по северо-восточной кромке. Произведено создание минерализованных полос и отжига по северной и западной кромке. По южной кромке имеется естественная преграда - водные объекты.

Дополнительно 21 июля к тушению пожара привлечены представители Министерства обороны в количестве 30 человек. 22 июля на пожаре работал вертолет Ми-8 с водосливным устройством. 24 июля завершены работы по опашке всей кромки пожара для его «окольцовывания». Фактически отжиг произведен на протяжении 3 км. Кроме того, на северную кромку направлен бульдозер для создания дополнительной минполосы, чтобы не допустить переход огня на кладбище. 27 июля проведен отжиг на протяжении 300 метров. Ситуация управляемая. На 27.07.2021 пожар локализован. В местах, где возникают очаги возгораний, в границах пожара производится встречный отжиг.

Лесной пожар на территории Пряжинского района в квартале 4 Сяпсинского лесничества (авиационная зона). Обнаружен 16 июля. Ведется опашка трактором. Привлечены к тушению пожара 23 человека и 3 единицы техники. В ночь на 22 июля произведен отжиг от созданных минполос. 23 июля пожар локализован. На окарауливании и дотушивании оставлены силы арендатора и волонтеров, проливается кромка. Ситуация под контролем.

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