В прогнозах бизнесменов по росту производства в Карелии впервые не оказалось ни доли "пессимизма"

Опрос руководителей предприятий Карелии показал, что никто из них не ожидает сокращения производства в ближайшие месяцы – такой результат зафиксирован впервые за много лет.

Об этом говорят итоги выборочного обследования деловой активности организаций республики, проведенного Карелиястатом.

Опрос проводился среди руководителей предприятий, которые занимаются тремя видами деятельности – добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха.

По результатам предыдущих опросов всегда сохранялась определенная доля предприятий, которые прогнозировали снижение производства. Но в ходе последнего исследования все его участники заявили, что ожидают сохранения или увеличения выпуска продукции.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".