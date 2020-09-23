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В прогнозах бизнесменов по росту производства в Карелии впервые не оказалось ни доли "пессимизма"

Новости. Экономика
09:46, 24 Сентября 2020
фото: pixabay
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Опрос руководителей предприятий Карелии показал, что никто из них не ожидает сокращения производства в ближайшие месяцы – такой результат зафиксирован впервые за много лет.

Об этом говорят итоги выборочного обследования деловой активности организаций республики, проведенного Карелиястатом.

Опрос проводился среди руководителей предприятий, которые занимаются тремя видами деятельности – добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха.

По результатам предыдущих опросов всегда сохранялась определенная доля предприятий, которые прогнозировали снижение производства. Но в ходе последнего исследования все его участники заявили, что ожидают сохранения или увеличения выпуска продукции.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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