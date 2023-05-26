В прокуратуре рассказали, какие преступления оказались в Карелии самыми «популярными»

Больше половины всех зарегистрированных уголовных правонарушений в 2023 году пришлось на один вид преступлений.

Как следует из статистики преступлений за первые 4 месяца 2023 года, представленной прокуратурой Карелии, 57,3% всех зарегистрированных уголовных нарушений в республике составили хищения чужого имущества.

Самым «популярным» видом преступлений оказались кражи — 1168. Количество мошенничеств за год выросло на 17,9% и составило 750, 640 из которых было совершено дистанционным путем.

Также за 4 месяца было зарегистрировано 1222 преступления, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации.