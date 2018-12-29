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Новости. Происшествия
09:23, 29 Декабря 2018
фото: Национальная служба санитарной авиации Карелии

В район Карелии на вертолете доставили врачей для оказания помощи 7-месячному младенцу

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В Бесовце малышке требовалась срочная медицинская помощь, сообщили в Национальной службе санитарной авиации Карелии.

На вертолете санавиции из Медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова и Республиканской больницы им. В.А. Баранова в Бесовец были доставлены врачи-специалисты для оказания срочной медицинской помощи 7-месячной девочке с перинатальным гипоксически-геморрагическим поражением ЦНС. 

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