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Новости. Общество
12:05, 21 Марта 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Сергей Бобылев

В районах Карелии введут временное ограничение движения для грузовиков

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Ограничение коснется автомобилей с нагрузкой свыше 4 тонн, сообщили в Минтрансе Карелии.

Ограничения вводятся в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, при которых снижается несущая способность конструктивных элементов автомобильной дороги в связи с их переувлажнением. 

С 8 апреля по 21 мая – в Лахденпохском, Олонецком, Питкярантском, Сортавальском муниципальных районах.

С 15 апреля по 29 мая – в Кондопожском, Медвежьегорском, Прионежском, Пряжинском, Пудожском, Суоярвском муниципальных районах.

С 22 апреля по 5 июня – в Беломорском, Калевальском, Кемском, Лоухском, Муезерском, Сегежском муниципальных районах, Костомукшском городском округе.

Временное ограничение движения не распространяется:

- на международные перевозки грузов;

- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;

- на перевозки продуктов питания (за исключением пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции), кормов, животных, лекарственных препаратов, семенного фонда, посадочного материала, минеральных и органических удобрений, почты и почтовых грузов, кислорода, сжиженного газа, горюче-смазочных материалов, бытовых отходов, мазута, угля;

- на транспортные средства, необходимые для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий, содержания автомобильных дорог общего пользования.

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Комментарии

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Изя
2019-03-21 12:26:57
В Петрозаводске по Красноармейской -Шотмана гружённые фуры так и ездят . Их что по объездной дороге не заставить ездить . Гена , вроде , обещал всем проблему решить , но так и не решил . Видимо обманул )) :)
ppppp
2019-03-21 12:36:21
Изя, точно! Только на этой неделе я видел три лесовоза с прицепами, груженые доверху, и один камневоз.
Гость
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