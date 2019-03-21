В районах Карелии введут временное ограничение движения для грузовиков

Ограничение коснется автомобилей с нагрузкой свыше 4 тонн, сообщили в Минтрансе Карелии.

Ограничения вводятся в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, при которых снижается несущая способность конструктивных элементов автомобильной дороги в связи с их переувлажнением.

С 8 апреля по 21 мая – в Лахденпохском, Олонецком, Питкярантском, Сортавальском муниципальных районах.

С 15 апреля по 29 мая – в Кондопожском, Медвежьегорском, Прионежском, Пряжинском, Пудожском, Суоярвском муниципальных районах.

С 22 апреля по 5 июня – в Беломорском, Калевальском, Кемском, Лоухском, Муезерском, Сегежском муниципальных районах, Костомукшском городском округе.

Временное ограничение движения не распространяется:

- на международные перевозки грузов;

- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;

- на перевозки продуктов питания (за исключением пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции), кормов, животных, лекарственных препаратов, семенного фонда, посадочного материала, минеральных и органических удобрений, почты и почтовых грузов, кислорода, сжиженного газа, горюче-смазочных материалов, бытовых отходов, мазута, угля;

- на транспортные средства, необходимые для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий, содержания автомобильных дорог общего пользования.