В районе Карелии будут ловить пьяных водителей

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В понедельник автоинспекторы проверят водителей на трезвость в Прионежском районе, сообщили в пресс-службе ГИБДД Карелии.
Сплошные проверки группами нарядов ДПС пройдут 1 апреля в Прионежском районе республики.
В выходные и праздничные дни вероятность нарушений ПДД нетрезвыми водителями увеличивается. Также велика вероятность управления автомобилем водителем, находящимся с похмелья.
Госавтоинспекция Карелии призывает водителей отказаться от управления автотранспортом в состоянии опьянения. А также обращается к гражданам с настоятельной просьбой – не оставлять шансов безнаказанности пьяным водителям. Обо всех имеющихся фактах подобных нарушений незамедлительно сообщайте в полицию по телефону – 102.
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