В районе Карелии будут ловить пьяных водителей

В понедельник автоинспекторы проверят водителей на трезвость в Прионежском районе, сообщили в пресс-службе ГИБДД Карелии.

Сплошные проверки группами нарядов ДПС пройдут 1 апреля в Прионежском районе республики.



В выходные и праздничные дни вероятность нарушений ПДД нетрезвыми водителями увеличивается. Также велика вероятность управления автомобилем водителем, находящимся с похмелья.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей отказаться от управления автотранспортом в состоянии опьянения. А также обращается к гражданам с настоятельной просьбой – не оставлять шансов безнаказанности пьяным водителям. Обо всех имеющихся фактах подобных нарушений незамедлительно сообщайте в полицию по телефону – 102.