В районе Карелии депутаты исполнили "наказ" горожан и снесли туалет

Жители Беломорска обратились к депутатам с просьбой снести туалет, портящий пейзаж.

В паблике "Депутаты Беломорского городского поселения" разместили информацию о том, что выполнили наказ горожан, и приложили к публикации фотоотчет.



Паблик

Ранее жители города написали обращение, в котором потребовали снести туалет на ул. Первомайской около бывшего "Каблучка". Аргументом стал тот факт, что полуразрушенный туалет портит весь вид.