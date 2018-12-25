В районе Карелии горел частный дом

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Пожар произошел в поселке Боровой накануне вечером, сообщили в МЧС Карелии.
В 18.01 пожарно-спасательные подразделения Калевальского района привлекались для ликвидации пожара в жилом доме в п. Боровой.
Повреждена кровля на площади 1 кв м.
Погибших и пострадавших нет.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
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