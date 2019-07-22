В районе Карелии госпитализировали девушку с ожогами лица

В Кондопожскую районную больницу в воскресенье поступила девушка с ожогами лица и левой руки, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшее воскресенье, 21 июля, в 18.45 за медицинской помощью обратилась 23-летняя девушка, у которой диагностировали ожоги лица и руки на площади 5%-6%.

Пострадавшая госпитализирована.

Причины получения ожогов выясняются.